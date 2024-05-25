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Водители трамваев показали мастерство в Москве

13:00
  • суббота
  • 25 мая 2024

Завершился конкурс "Московские мастера"

Об итогах конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая "Московские мастера" рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Победительницей стала машинист депо имени Баумана.

Из почти 50 участников в финал прошли десять человек - представители всех трамвайных парков столицы. Состязание включало теоретическую часть и практику.

Конкурсанты должны были доказать, что отлично знают правила дорожного движения и умеют комфортно и безопасно водить электротранспорт, сообщает "ТВ Центр".

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Трамваи
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Водители трамваев
Водители трамваев
Трамваи
Трамваи
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