Водители трамваев показали мастерство в Москве

Завершился конкурс "Московские мастера"

Об итогах конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая "Московские мастера" рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Победительницей стала машинист депо имени Баумана.

Из почти 50 участников в финал прошли десять человек - представители всех трамвайных парков столицы. Состязание включало теоретическую часть и практику.

Конкурсанты должны были доказать, что отлично знают правила дорожного движения и умеют комфортно и безопасно водить электротранспорт, сообщает "ТВ Центр".

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