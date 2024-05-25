Школьники получили травмы на торжественной линейке в Краснодаре

Ветер сорвал крышу

12 детей пострадали в Краснодаре, где на собравшихся возле школы упала часть кровли. Её сорвало сильным ветром во время праздника последнего звонка, сообщает ТВ Центр".

На месте происшествия работают экстренные службы, учащимся оказывают медицинскую помощь. По словам врачей, школьники получили ссадины и порезы, тяжело пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело - следствие выясняет, кто несёт ответственность за техническое состояние здания. В городе с утра действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 30-ти метров в секунду.

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