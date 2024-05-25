В Подмосковье прошли масштабные учения МЧС

По борьбе с природными пожарами

В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим. Специалисты МЧС ведут мониторинг обстановки 25-и тысяч населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".

Накануне масштабные авиационные учения сил МЧС прошли в Ногинском районе Московской области. В них приняли участие самолёт Ил-76 и десять вертолётов различных типов и модификаций.

Во время тренировочных полётов сотрудники отработали весь комплекс мер и технологий по реагированию на чрезвычайные ситуации. Это - тушение пожаров, спасение людей и защита населённых пунктов во время наводнений и техногенных катастроф.

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