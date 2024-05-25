Пленум КПРФ обсуждает противодействие фашизму

С речью выступил лидер партии

Противодействие фашизму стало одной из главных тем пленума КПРФ, который проходит в Московской области. На форуме почтили минутой молчания память погибших участников спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

В своём выступлении председатель партии Геннадий Зюганов отметил: сейчас растёт число государств не готовых подчиняться диктатуре западных стран, в которых получает покровительство идеология неонацизма. И подчеркнул особую роль России в этой борьбе.

"Недооценивать эту войну нельзя, угроза противника высока, война требует максимальной мобилизации ресурсов, сплочения общества, освоения лучших технологий. Мы отправляем конвои и помогаем всем - начиная от тех, кто в окопах, заканчивая госпиталями", - отметил лидер партии.

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