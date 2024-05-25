ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пленум КПРФ обсуждает противодействие фашизму

12:39
  • суббота
  • 25 мая 2024

С речью выступил лидер партии

Противодействие фашизму стало одной из главных тем пленума КПРФ, который проходит в Московской области. На форуме почтили минутой молчания память погибших участников спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

В своём выступлении председатель партии Геннадий Зюганов отметил: сейчас растёт число государств не готовых подчиняться диктатуре западных стран, в которых получает покровительство идеология неонацизма. И подчеркнул особую роль России в этой борьбе.

"Недооценивать эту войну нельзя, угроза противника высока, война требует максимальной мобилизации ресурсов, сплочения общества, освоения лучших технологий. Мы отправляем конвои и помогаем всем - начиная от тех, кто в окопах, заканчивая госпиталями", - отметил лидер партии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пленум КПРФ
Пленум КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.