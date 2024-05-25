Собянин рассказал о строительстве кластера МГТУ имени Баумана

Работы завершаются

В июне завершатся работы в Центральном кластере образовательного комплекса университета имени Баумана в Москве. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Почти готовы пять корпусов. Между зданиями возводят уникальный купол. Диаметр его внешнего кольца составит 78 метров. Металлические части масштабной конструкции, которая весит около ста тонн, специалисты собрали на земле, а затем с помощью лебёдок подняли на высоту и закрепили.

Предстоит установить и полупрозрачную мембрану, которая будет защищать от осадков. Центральный кластер входит в состав нового научного комплекса университета. Из 14 объектов восемь уже введены в эксплуатацию.

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