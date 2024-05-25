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44 кадета закончили президентское училище Росгвардии

15:10
  • суббота
  • 25 мая 2024

Они преклонили колено перед главным символом учебного заведения

В Москве сегодня состоялась торжественная церемония выпуска кадет президентского училища Росгвардии. В этом году своё обучение завершили 44 воспитанника, сообщает "ТВ Центр".

Под музыкальное сопровождение оркестра сначала прошли знамённые группы. А потом каждый из выпускников преклонил колено перед главным символом учебного заведения.

Этот воинский ритуал имеет большое значение для кадет - знамя училища олицетворяет священный долг защиты Отечества и принадлежности к войскам национальной гвардии.

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