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Москвичей пригласили на международный киберфестиваль

14:49
  • суббота
  • 25 мая 2024

Он проходит во второй раз

Второй международный киберфестиваль проходит в эти дни в Москве. На мероприятии собрались ведущие отечественные эксперты.

Главная тема - цифровая безопасность и противодействие хакерским атакам. В деловой программе - дискуссии и выступления представителей крупных корпораций.

Также для посетителей доступны интерактивные образовательные инсталляции, которые помогут больше узнать о киберграмотности. Всех желающих приглашают принять участие в тематических квестах и послушать научно-популярные лекции.

Как сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, это крупнейшее у нас в стране публичное мероприятие, связанное с обсуждением и продвижением проблем кибербезопаности.

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