У берегов Японии нашли подлодку времён Второй мировой войны

Она лежит на большой глубине

У берегов Окинавы обнаружили одну из легендарных подлодок Второй мировой войны. На дне лежит американская лодка USS Harder, которая совершала дерзкие атаки на японский флот.

О находке в водах Южно-Китайского моря сообщает издание Business Insider. У судна почти нет повреждений, за исключением боевой рубки.

Известно, что дизель-электрическая лодка лежит на глубине 1 140 метров. Она была построена в 1943 году и несла боевое дежурство на знаменитой военно-морской базе США в Пёрл-Харборе. Командовал субмариной "убийца эсминцев" Сэмюэль Дили.

Поиском пропавших подлодок занимаются участники проекта Lost 52. Его соучредитель – Тим Тэйлор, гендиректор компании Tiburon Subsea, которая специализируется на сборе данных о дне океана с помощью подводных беспилотников.

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