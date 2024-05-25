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Собянин рассказал об уникальных HR-сервисах в центре "Профессии будущего"

19:43
  • суббота
  • 25 мая 2024

Они помогают определить подходящую профессию

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал, как уникальные HR-сервисы в центре "Профессии будущего" упрощают поиск работы.

Например, для школьников девятых классов в сервисе есть тематическая викторина. В очках виртуальной реальности можно попробовать себя в роли токаря, баристы, маляра, сантехника, пекаря, официанта, сварщика, повара и медсестры, а уникальная HR-капсула помогает всем желающим составить правильное резюме.

Наконец, нейросеть "Кандинский" может отсканировать потенциального работника специальной камерой и предложить ему подходящие профессии, отметил мэр.

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Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
Центр занятости "Профессии будущего"
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