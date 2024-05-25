Собянин рассказал об уникальных HR-сервисах в центре "Профессии будущего"

Они помогают определить подходящую профессию

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал, как уникальные HR-сервисы в центре "Профессии будущего" упрощают поиск работы.

Например, для школьников девятых классов в сервисе есть тематическая викторина. В очках виртуальной реальности можно попробовать себя в роли токаря, баристы, маляра, сантехника, пекаря, официанта, сварщика, повара и медсестры, а уникальная HR-капсула помогает всем желающим составить правильное резюме.

Наконец, нейросеть "Кандинский" может отсканировать потенциального работника специальной камерой и предложить ему подходящие профессии, отметил мэр.

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