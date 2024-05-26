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Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгородскую область

10:21
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

Регион подвергся массированному обстрелу

Число жертв атаки ВСУ по Белгородской области увеличилось до четырёх, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После обстрелов украинских радикалов в больницах находятся 12 человек, среди них есть восьмилетний мальчик.

В самом Белгороде повреждены жилые дома, магазины, школа, сгорели машины. Один из вражеских дронов атаковал гражданский автомобиль в Волоконовском районе, осколочные ранения получила девятилетняя девочка.

А этой ночью боевики ударили из РСЗО "Вампир" по Шебекино, 29 реактивных снарядов были сбиты нашей системой ПВО, сообщает "ТВ Центр".

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