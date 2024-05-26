Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгородскую область

Регион подвергся массированному обстрелу

Число жертв атаки ВСУ по Белгородской области увеличилось до четырёх, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После обстрелов украинских радикалов в больницах находятся 12 человек, среди них есть восьмилетний мальчик.

В самом Белгороде повреждены жилые дома, магазины, школа, сгорели машины. Один из вражеских дронов атаковал гражданский автомобиль в Волоконовском районе, осколочные ранения получила девятилетняя девочка.

А этой ночью боевики ударили из РСЗО "Вампир" по Шебекино, 29 реактивных снарядов были сбиты нашей системой ПВО, сообщает "ТВ Центр".

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