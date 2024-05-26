Президент США нарушает правила приличия

Очередную несдержанность в речах проявил президент США. Выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, 81-летний Байден подзабыл о правилах приличия. Он заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и обучать украинских военных. А ещё не сдержался и позволил себе оскорбления в адрес Владимира Путина, назвав нашего президента "жестоким тираном".

После полугода войны с Конгрессом за 60-миллиардный пакет помощи для Киева, проблем на американской границе и противостояния с Трампом, Джо Байден оказался в такой ситуации, когда и хочется, и колется. Сенат активно проталкивает идею разрешить ВСУ удары по российским городам американским оружием.

Инициированная Зеленским так называемая мирная конференция в Швейцарии тоже ничего кроме эскалации не принесёт - уверен российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломат ясно обрисовал перспективы тех, кто делает ставку на киевский режим.

Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас.

Вице-премьер Италии выступил против ударов Киева по территории России, подчеркнув, что власти не готовы отправлять на Украину своих военных. Аналогичные заявления звучали ранее в Венгрии и Болгарии. Чтобы пополнить ряды ВСУ в Польше готовы ужать пособия тем украинцам, что сбежали за границу от призыва. Глава МИД Сикорский уверен: европейским странам нужно объединиться в борьбе с уклонистами.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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