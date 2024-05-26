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Собянин поздравил московских бизнесменов с праздником

13:40
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

26 мая - День российского предпринимательства

День российского предпринимательства отмечается сегодня. С профессиональным праздником московских бизнесменов поздравил мэр Сергей Собянин.

Он также подвёл итоги столичной тематической недели. Мероприятия привлекли почти 250 тысяч посетителей. А флагманским событием стал масштабный форум на площадке кластера "Ломоносов". Участие в дискуссиях приняли более трёх тысяч представителей бизнеса и экспертов как из Москвы, так и из других регионов.

В рамках акции "День без турникетов" ведущие компании мегаполиса провели экскурсии и мастер-классы. А на "Московской неделе интерьера и дизайна" свою продукцию представили сотни производителей.

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