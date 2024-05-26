В Евпатории восстанавливают исторический облик знаменитого санатория

С него начиналась история города

В Крыму восстанавливают исторический облик санатория, с которого началось развитие Евпатории как главной детской здравницы всей страны. В этом году работы провели в Греческом зале. Он хранит уникальную атмосферу и помнит голоса легендарных артистов, которые ещё в начале прошлого века устраивали театральные вечера для юных пациентов.

Этот дворец на берегу Черного моря – первый и единственный детский санаторий в Российской империи. В 1913 году семья караимских купцов Гелиловичей выделила на строительство огромную по тем временам сумму - 100 тысяч рублей и ещё 10 тысяч ежегодно переводила на содержание воспитанников, среди которых были только дети из бедных семей и сироты.

"У караимов есть даже такая поговорка: "Бедняк – это позор богача". Полностью весь пансион был за счёт основателей и за счёт меценатов, которые давали средства для содержания санатория и обеспечения содержания детей", - рассказал председатель правления местной общественной организации "Национальная культурная автономия караимов ГО Евпатория "Кардашлар" Дмитрий Габай.

В этом году в особняке отремонтировали Греческий зал. Восстановлена лепнина, деревянные рамы и двери, заново отлиты утраченные маскароны – барельефы в виде головы льва. Когда-то это была столовая и концертная площадка санатория с театральным названием "Чайка".

На сохранившемся рояле играл ещё сам Рахманинов, здесь пел Иосиф Кобзон, выступал театр "Ромэн". А ранее в этом зале проводились театральные и бальные вечера, которые устраивали артисты МХАТа. Книпер-Чехова, Станиславский, Сулержицкий, Качалов, Вахтангов – это не просто имена. Эти люди во время революции буквально спасли и сам санаторий, и его воспитанников.

Впечатлённые бедственным положением пациентов санатория, артисты организовали серию благотворительных спектаклей. На вырученную сумму купили продукты, вещи и даже корову, её парным молоком отпаивали ослабленных детей. Здесь впервые начали бороться с костным туберкулёзом. А уже после Великой Отечественной войны санаторий существенно расширил программу оказания помощи.

"Приезжают дети по четырём профилям. Это - заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания сердца и сосудов, заболевания нервной системой и пульмонологические заболевания", - пояснила заместитель главного врача по медицинской части ГБУРК "Санаторий для детей и детей с родителями "Чайка" имени Гелиловичей" Татьяна Мальцева.

Аромо-, физио- и галотерапии, скандинавская ходьба, грязелечение, массажи, собственный источник термальной минеральной воды. Летом к процедурам добавляется климатолечение и морские процедуры. "Чайка" - это санаторий, с которого началась история Евпатории, как главной детской здравницы страны. История, которой уже 111 лет.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"