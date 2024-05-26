Песков рассказал, во сколько у Путина заканчивается рабочий день

Президент работает очень много

Дмитрий Песков назвал Владимира Путина трудоголиком в хорошем смысле, заканчивающим работать за полночь. Пресс-секретарь президента раскрыл некоторые секреты структуры рабочего дня главы государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков охарактеризовал график главы государства как очень плотный. "Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Рано утром он уже на связи", - пояснил представитель Кремля.

Он также напомнил о том, что сейчас страна переживает период, требующий от Путина очень энергичных усилий". Наш президент знает, что и как делать, заверил всех россиян Дмитрий Песков.

На этой неделе Владимир Путин побывал с визитом в Белоруссии. Накануне президент провёл большое совещание по вопросам ОПК в подмосковном Королёве, а сегодня должен отправиться с визитом в Узбекистан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"