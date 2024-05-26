Московские байкеры открыли сезон

Мотопробегом по Садовому кольцу

В центре столицы сегодня ревут моторы и сверкает хромированная сталь. У байкеров - символический старт мотосезона Колонна мотоциклистов начала свой путь на Воробьёвых горах, затем байкеры выехали на Садовое кольцо, сделали полный круг и вернулись обратно, преодолев 35 километров.

По традиции, порядок следования в колонне определил жребий, а возглавили заезд 26 ведущих мотоклубов Москвы. Впрочем, принять участие в празднике сегодня может любой, у кого есть мотоцикл.

До шести вечера на Воробьёвых горах - насыщенная развлекательная программа: концерт, конкурсы, огненное шоу и даже розыгрыш мотоцикла, сообщает "ТВ Центр".

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