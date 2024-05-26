Чем живёт Бескудниково - район Москвы с богатой историей

Он активно развивается

Вилообразный крест на гербе этого района символизирует развилку двух современных шоссе, на месте которой располагалось село, давшее этим местам имя. Название происходит от слова "куны", то есть "деньги".

Местных жителей считали зажиточными. Кирпичное производство, открытое тут купцом Денисовым в XIX веке, работает до сих пор. Правда, теперь выпускает керамическую плитку.

Всё это – о районе Бескудниково. Чем он живёт сегодня и как меняется, выяснила Анастасия Мартынова (смотрите видео).

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