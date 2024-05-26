Новодевичий монастырь отмечает 500-летие

Его стены повидали многое

На этой неделе юбилей отметил один из самых известных монастырей Москвы и всей России – Новодевичий. Со дня его основания исполнилось 500 лет.

Современный идиллический вид обители обманчив. На протяжении веков она всегда оставалась в центре бурных событий российской истории. Видела и заточённую царицу Софью, и богоборчество большевиков, и загадочный летательный аппарат Татлина.

Юлия Богоманшина - о богатой истории и новых открытиях, которые совершают в Новодевичьем по сей день (смотрите видео).

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