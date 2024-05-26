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Новодевичий монастырь отмечает 500-летие

15:56
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

Его стены повидали многое

На этой неделе юбилей отметил один из самых известных монастырей Москвы и всей России – Новодевичий. Со дня его основания исполнилось 500 лет.

Современный идиллический вид обители обманчив. На протяжении веков она всегда оставалась в центре бурных событий российской истории. Видела и заточённую царицу Софью, и богоборчество большевиков, и загадочный летательный аппарат Татлина.

Юлия Богоманшина - о богатой истории и новых открытиях, которые совершают в Новодевичьем по сей день (смотрите видео).

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Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
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Новодевичий монастырь
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