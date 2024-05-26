Собянин рассказал о пользе комплексного развития территорий в Москве

В городе возводятся новые жилые кварталы

Площадь проектов комплексного развития территорий в Москве превысила 3,1 тысячи гектаров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что заброшенные и неэффективно используемые участки земли скоро будут приносить пользу жителям города. Там появятся жилые кварталы с социальной и общественно-деловой инфраструктурой. В районах проведут работы по озеленению и благоустройству.

В обновлённых городских пространствах будет создано более 763 тысяч новых рабочих мест.

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