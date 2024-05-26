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Собянин рассказал о развитии стрелкового спорта в столице

19:55
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

В Лужниках строится спортивно-стрелковый клуб

Стрелковыми видами спорта в Москве занимаются более семи тысяч человек. О развитии инфраструктуры для этого вида спорта рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В столице для тренировок оборудовано десять стрельбищ и три спортивных комплекса с тирами. На территории комплекса в Новой Москве тренируется отделение спортивной школы олимпийского резерва "Москвич".

В 2026 году в городе появится спортивно-стрелковый клуб в Лужниках, пообещал мэр.

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