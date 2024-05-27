Полиция начала задержания перекрывших улицы в Ереване оппозиционеров

Акции неповиновения проходят с раннего утра

Десятки участников акции неповиновения задержала полиция в Ереване. Митинги в столице Армении начались с раннего утра 27 мая.

Протестующие против политики Никола Пашиняна требуют отставки премьер-министра. Участники митингов перекрыли одну из центральных улиц Еревана.

Акции гражданского неповиновения проходят по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна в разных районах республики. В частности, как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный телеграм-канал оппозиции, активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран возле города Аштарака.

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