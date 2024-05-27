Один человек погиб

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. Как сообщили в Минобороны России, сбито двенадцать украинских беспилотников.

По данным военного ведомства, в течение дежурные средства уничтожили один дрон ВСУ над территорией Брянской области, еще один беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Белгородской областью. Кроме того, четыре БпЛА сбито над территорией Краснодарского края и шесть украинских дронов уничтожены и перехвачены над Орловской областью.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, один БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Пострадало административное здание. Когда на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, на станцию упал еще один дрон. По предварительным данным, погиб водитель областной пожарной части, еще три человека пострадали.

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