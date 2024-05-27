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Российская ПВО уничтожила за ночь 12 украинских дронов

08:21
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Один человек погиб

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. Как сообщили в Минобороны России, сбито двенадцать украинских беспилотников.

В небе над Кубанью сбиты 57 беспилотников
Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

По данным военного ведомства, в течение дежурные средства уничтожили один дрон ВСУ над территорией Брянской области, еще один беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Белгородской областью. Кроме того, четыре БпЛА сбито над территорией Краснодарского края и шесть украинских дронов уничтожены и перехвачены над Орловской областью.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, один БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Пострадало административное здание. Когда на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, на станцию упал еще один дрон. По предварительным данным, погиб водитель областной пожарной части, еще три человека пострадали.

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