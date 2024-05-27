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Вынес из-под огня раненых товарищей: новые подвиги российских военных

08:31
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Они проявляют мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Младший сержант Виктор Голицын доставлял топливо подразделению, которое удерживало оборону на одном из важных направлений. Его машина попала под массированный обстрел противника. Виктор сумел вывести заправщик из опасной зоны. Наши артиллеристы своевременно получили необходимое топливо и отразили натиск врага.

Группа, в состав которой входил санитар медицинского взвода сержант Валерий Александров, отбивала атаку украинских националистов на опорный пункт. В ходе боя Валерий вынес из-под огня четверых раненых товарищей, оказал им первую медицинскую помощь, а затем эвакуировал в госпиталь.

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