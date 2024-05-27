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Путин в Ташкенте проведет переговоры с президентом Узбекистана

08:03
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Президент прибыл в Узбекистан накануне

Владимир Путин находится с двухдневным государственным визитом в Ташкенте.

Российский лидер прибыл туда в воскресенье по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он встретил своего коллегу в аэропорту. После этого оба президента отправились в парк "Новый Узбекистан", где Владимир Путин возложил венок к монументу Независимости. Главе российского государства рассказали об архитектурных особенностях мемориала, который был открыт в 2021 году по случаю 30-летия независимости республики. Он также ознакомился с размещённой на площадке парка презентацией спортивных объектов, их возводят в Ташкенте к предстоящим молодёжным Азиатским играм.

Сегодня пройдут официальные переговоры двух лидеров. В повестке - развитие стратегического партнёрства и союзничества. Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. По итогам визита предполагается подписание пакета двусторонних документов.

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