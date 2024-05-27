Опасный FLiRT? В России выявили новый штамм коронавируса

Мутация изучена пока недостаточно

Первые 178 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса выявлены в нашей стране. Об этом на неделе заявили в Роспотребнадзоре. Называется разновидность вполне легкомысленно: "Флирт". Изучена она пока недостаточно, и сложно сказать, насколько опасная для организма.

Про COVID-19 уже вроде как все забыли, а он вновь заявляет о себе. За минувшую неделю заболеваемость им в России выросла на 15 процентов. В пользу вируса сыграли два фактора, говорят эпидемиологи: на майские люди стали больше путешествовать, а тут еще и начало месяца выдалось на удивление холодным, причем, по всей стране.

"Такое резкое похолодание привело к тому, что у тех, кто уже был одет легко, произошел срыв адаптационных возможности организма. Срыв адаптационных сил организма, и они стали более уязвимы к респираторным вирусам". – говорит Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работу ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

А тут еще и сам вирус постоянно мутирует. Эволюционирует, пытаясь пробить нашу иммунную систему.

"Был вариант дельта, был вариант омикрон. Сейчас это очень далекий потомок варианта омикрон, который, так сказать, называется RJN1 и, собственно, его потомки", - говорит Владимир Гущин, руководитель лаборатории НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, доктор биологических наук.

Одного из таких потомков ученые назвали FLiRT, он впитал в себя сразу несколько разновидностей омикрона. Выявлен уже более чем в десятках стран на разных континентах, в том числе и в России. Заболевших обновленным коронавирусом у нас пока немного. Чуть менее 200 человек, а вот вопросов к свежей мутации масса.

"Как эти мутации скажутся на заболеваемости? То ли это будет тяжелее течь инфекция, то ли легче? Будет ли опять серьёзная волна, которая потребует от нас, каких-то противоэпидемиологических серьёзных мероприятий", - говорит Елена Малинникова, завкафедрой вирусологии РМАНПО.

Симптомы у FLiRTа, которого ученые еще называют правнуком омикрона, такие же, как и у его предка.

"Клиника не поменялась. Тот же кашель, насморк, боли в горле. Самое главное, что эти новые варианты, точнее подварианты, геноварианты омикрона не приводят к более тяжёлому течению заболевания. По сути дела, организм этот вирус знает, и реагирует на него адекватно", - объясняет Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Адекватно - это, значит, что организм способен успешно бороться с новым вариантом коронавируса. Многие биологи и клиницисты утверждают даже, что эта инфекция не будет такой тяжелой, как мы видели раньше. С другой стороны, FLiRT еще недостаточно изучен, да и в прошлые разы с появлением новых штаммов некоторые вирусологи, утверждали, что болезнь будет проходить легко. А это оказалось не так. Удастся ли вирусу успешно атаковать человечество на этот раз, во многом зависит от самого человечества.

"Все, опять же, будет определяться теми мерами, которые будет предприниматься в странах для защиты. Насколько он будет, условно говоря, распространяться в нашей стране, во многом будет зависеть от того, как наши граждане, какую стратегию защиты изберут. Если они пойдут вакцинироваться новым, обновленным составом вакцины, то это замедлит его распространение. Если не пойдут, наверное, он распространится, не, наверное, а почти наверняка, он распространится шире", - говорит Владимир Гущин, руководитель лаборатории НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, доктор биологических наук.

У тех, кто уже прививался или переболел, существуют так называемые клетки памяти. Они достаточно эффективно могут защитить от новых вариантов вируса, говорят специалисты. А вот тем, у кого ослаблен иммунитет в силу хронических заболеваний или преклонного возраста, лучше вакцинироваться, в противном случае болезнь может протекать тяжело. Тем, более что вакцины в большинстве стран, и том числе нашей, постоянно обновляются с учетом мутаций. Ученые утверждают, что российский препарат “Спутник V” успешно защищает от ненужного FLiRTа.

АЛЕКСАНДР ОГОРОДНИКОВ, "ТВ Центр"

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