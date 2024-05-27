Действующий президент Литвы победил на выборах главы государства

За него проголосовали более 70 процентов избирателей

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа победил на выборах главы государства, которые прошли в воскресенье. За него проголосовали более 70 процентов избирателей.

В предвыборной гонке изначально участвовали восемь кандидатов. Однако во втором туре борьба разгорелась между Науседой и премьер-министром страны Ингридой Шимоните.

Президент Литвы избирается на пять лет. Науседа уже пообещал продолжить нынешний внешнеполитический курс, значительное место в нём занимает поддержка Украины.

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