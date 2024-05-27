Россия объявила в розыск замначальника Генштаба ВСУ

Разыскивается также бывший командующий силами логистики ВСУ

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский внесены в розыскную базу Министерства внутренних дел России.

Украинские генералы объявлены в розыск в России о уголовной статье, по какой именно — не уточняется, сообщает ТАСС.

Ранее в розыск российскими властями был объявлен Владимир Зеленский. На тот момент занимавший пост президента Украины, и бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отмечал, что "наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа".

Также в розыск объявлены бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин и бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман.

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