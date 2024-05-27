Израиль заявил о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Ранее исламисты обстреляли центр Израиля

Израиль этой ночью нанёс массированный ракетно-бомбовый удар по лагерю беженцев в Рафахе. Погибли не менее 40 человек, в основном женщины и дети.

В результате атаки в палаточном городке вспыхнул пожар. Спасатели и добровольцы пытались потушить пламя. По данным палестинских СМИ, больницы едва справляются с приёмом пострадавших. Всего за сутки израильтяне обстреляли четыре палестинских города, жертвами стали 160 человек. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что "точными боеприпасами" ликвидировали главу штаба ХАМАС на Западном берегу.

Днем в воскресенье исламисты обстреляли центр Израиля. Это первая атака со стороны Газы за последние 4 месяца. Как сообщили в ЦАХАЛ, из района Рафах было выпущено 8 ракет. Ответственность взяло на себя военное крыло палестинского движения - "Бригада Аль-Кассам". Там заявили, что целью нападения был Тель-Авив.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Евгении Проскурновой (см. видео).

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