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Прокуратура Владивостока направила в суд дело против американца Блэка

08:43
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Ему вменяют кражу

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка, обвиняемого в краже и угрозе убийством во Владивостоке.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении американца. По версии следствия, он "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", а затем забрал из ее кошелька 10 тысяч рублей.

Блэку в России вменяется кража со значительным ущербом. Заявление подала его сожительница. Она познакомилась с Блэком в Южной Корее, где работала, американец проходил службу. При этом дома американца ждут жена и ребенок. Позднее девушка вернулась в Россию, Блэк приехал ее навестить. У пары произошел конфликт, после которого девушка и обнаружила пропажу денег.

В Госдепартаменте подчеркивали настрой на продолжение диалога с Россией по обмену заключенными и арестованными. В ведомстве утверждали, что передавали Москве свои инициативы по обмену заключенными, однако российская сторона их якобы отвергла.

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