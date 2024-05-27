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В России могут ввести досрочную пенсию для педагогов

08:32
  • понедельник
  • 27 мая 2024

И еще одной категории граждан

Депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью Федерального закона "О страховых пенсиях".

Инициатива принадлежит ЛДПР. Парламентарии предлагают отправлять на досрочную пенсию педагоги среднего профессионального образования, а также тех, кто проработал не менее 25 лет в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооруженных сил России.

Согласно изменениям, педагог может досрочно выйти на пенсию после 25 лет педстажа, если в   средних специальных учебных заведениях  обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.

Введение пенсий за выслугу лет для  сотрудников пожарной охраны связана с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста, пишет "Московский комсомолец".

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