В России могут ввести досрочную пенсию для педагогов

И еще одной категории граждан

Депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью Федерального закона "О страховых пенсиях".

Инициатива принадлежит ЛДПР. Парламентарии предлагают отправлять на досрочную пенсию педагоги среднего профессионального образования, а также тех, кто проработал не менее 25 лет в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооруженных сил России.

Согласно изменениям, педагог может досрочно выйти на пенсию после 25 лет педстажа, если в средних специальных учебных заведениях обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.

Введение пенсий за выслугу лет для сотрудников пожарной охраны связана с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста, пишет "Московский комсомолец".

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