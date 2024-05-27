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Грузинский парламент начал процедуру преодоления вето президента на закон об иноагентах

09:00
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Депутатам излагают "мотивированные" замечания президента

Процедуру преодоления вето президента Грузии на закон об иноагентах начал парламент республики. Комитет по юридическим вопросам заслушал доклад секретаря президента Георгия Мсхиладзе, который знакомит депутатов с "мотивированными замечаниями" Саломе Зурабишвили.

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Замечание у грузинского президента оказалось только одно. Зурабишвили требует, чтобы закон был отменен сразу на следующий день после его вступления в силу. В заседании комитета участвуют и представители оппозиции.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии принял в третьем чтении 14 мая. Это вызвало резкую реакцию в Евросоюзе и США, Тбилиси пригрозили разного рода санкциями. Несмотря на это, парламент намерен преодолеть вето президента. После одобрения юридическим комитетом вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится 28 мая, передает ТАСС.

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