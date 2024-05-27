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Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества

08:54
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Ранее его разыскивали по уголовному делу

Глава города Большой Камень в Приморье Рустям Абушаев получил орден Мужества в зоне проведения специальной военной операции.
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"Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке", - сообщил он в своих социальных сетях.

Абушаев выразил благодарность всем, кто поддерживает военнослужащих.

В марте 2023 года на Абушаева было заведено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, мэр Большого Камня участвовал в махинациях с земельными участками на сумму 54 миллиона рублей. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле 2023 года Абушаев заявил, что уехал в СВО, в этом же месяце суд отменил постановление о его аресте.

В январе 2024 года расследование уголовного дела приостановили. В начале марта 2024 года назначили командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". Он сменил на этой должности Сергея Ефремова, которого назначили вице-губернатором Приморья.

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