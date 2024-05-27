Эстония пригрозила поставить Россию на колени

Президент Эстонии пообещал сделать для этого все возможное

Самое главное сейчас — "остановить российскую военную машину". Такое заявление сделал эстонский президент Алан Карис.

Как отметил политик в интервью Yle, Таллин сделает все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени", поскольку только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.

При этом Карис подчеркнул, что не вправе решать вопрос об отправке эстонского воинского контингента на Украину — в прибалтийском государстве это находится в компетенции парламента.

Ранее эстонские власти высказали претензии к российской стороне из-за разграничительных буев на Нарве. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает провокацией России случившееся на пограничной реке и будет следить за развитием событий.

Тем временем страны Балтии, как отмечает Spiegel, сами планируют провокацию — они задумали ввести свои войска на Украину в случае прорыва российской армии в зоне специальной военной операции.

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