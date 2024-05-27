Евросоюз нарастил объемы закупки у России железа, стали и алюминия

Это произошло вопреки политике рестрикций

Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии.

Как сообщает РИА Новости, показатели европейской статистики подтверждают, что Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро.

Это максимальный показатель с мая 2023 года, когда страны ЕС закупили эти металлы у России на 369 миллионов евро.

При этом ФРГ в пять раз увеличила закупки российского алюминия, а Бельгия — в 3,5 раза нарастила объемы закупок всех указанных металлов.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года объем торговли между Россией и США увеличился в полтора раза в сравнении с февралем — до 471 миллиона долларов в стоимостном выражении. При этом главным товаром в импорте Соединенных Штатов из России остаются удобрения.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что национальная экономика показывает уверенный рост сразу по нескольким показателям. Президентом поставлена задача к 2030 году вывести экономику России в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности — для этого важно, в числе прочего, повышать роль России в глобальной торговле за счет поставок несырьевой продукции.

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