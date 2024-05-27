Соцфонд закончил год с дефицитом почти в 600 млрд рублей

При этом вклад взносов с зарплат в доходах СФР вырос

Социальный фонд, образованный после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 1 января 2023 года, завершил первый год своего существования с дефицитом. Расходы структуры превысили ее поступления на 593,4 миллиарда рублей.

Как пишет РБК, кассовое исполнение доходов СФР составило 13,26 триллиона рублей, что на 3,3%, ниже планировавшегося уровня. Однако поступления страховых взносов значительно превысили план. Взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование достигли 7,74 триллиона рублей, что на 6,5% выше заложенной в бюджет планки.

С другой стороны, расходы СФР в 2023 году увеличились на 2,3%, или на 317 миллиарда рублей. В частности, на 1,2% по сравнению с планом, возросли траты на пенсионное обеспечение.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что, увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти исходят из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, "должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное".

Президент также отмечал, что Россия полностью выполняет свои обязательства перед гражданами, даже несмотря на рост расходов на оборону. По словам российского лидера, "можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше, но то, что государство обещает публично, то исполняется".

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