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Беспилотники ВСУ атаковали российский курорт

09:12
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Пострадавших нет

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке украинских беспилотников на гражданские объекты Геленджика.
Российская ПВО уничтожила за ночь 12 украинских дронов

Все дроны подавили системы противовоздушной обороны. Пострадавших нет, на земле есть небольшие разрушения.

В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья", - написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили о двенадцати сбитых украинских беспилотников в ночь на 27 мая. БПЛА уничтожены над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем. Позднее стало известно о падении дрона противника в Оренбургской области.

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