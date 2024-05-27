США пообещали поставить Тайваню новейшее оружие, в отличие от Украины

Это будет не сухопутная война, а морская.

США намерены поставить Тайваню новейшие системы вооружений, а не старое, как Украине.

Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

"Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений <…> Это будет новый запас. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии", - заявил он в Тайбэе (цитата по ТАСС).

Маккол добавил, что в ситуации с Тайванем, это будет не сухопутная война, а морская.

Ранее конгрессмен показал карту России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Госсекретарь Энтони Блинкен идею бомбежки России не поддержал.

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