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"Неосуществимая фантазия": Западу посоветовали забыть о поражении России

09:56
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Поставки оружия Украине – попытки излечить тяжело больного пиявками

Поражение России – это неосуществимая фантазия, от которой Западу пора отказаться. Москва сегодня сильнее, чем весной 2022 года. А поставки оружия Украине напоминают попытки излечить тяжело больного с помощью пиявок, пишет Марк Эпископос в статье для The American Conservative.

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Автор приводит вывод, к которому ранее пришли Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, и Элиот Коэн, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Они диагностировали главный недуг политики Запада в отношении Украины: администрация Байдена, как и ЕС, не смогли сформулировать свое видение окончания украинского конфликта. На третьем году российской СВО политика Запада страдает стратегической отсталостью: помощь Киеву стала самоцелью, отделенной от стратегии завершения вооруженного конфликта.

Ведущие американские эксперты приходят к заключению, что не существует реального военного пути к победе Украины. Есть все основания предполагать, что скрытые преимущества России в живой силе и огневой мощи проявятся еще больше. А положение Украины в ближайшие недели и месяцы будет только ухудшаться.

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