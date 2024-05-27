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Генсек НАТО анонсировал постоянную структуру для поставок оружия Украине

10:02
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Ее создадут на саммите альянса в США

Североатлантический альянс создаст на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Также норвежский политик напомнил, что Евросоюз пообещал Украине миллион снарядов, однако "даже близко не выполнил свое обещание", тогда как "страны НАТО поставили Украине 99% всего оружия".

Столтенберг назвал многочисленные локальные поражения украинских сил следствием недостаточности поставок оружия западными партнерами Киева, сообщает ТАСС.

Ранее бывший директор ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Вашингтону придется принять сложное решение: США должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России.

Между тем высокопоставленные украинские чиновники жалуются, что самое высокотехнологичное американское оружие не выдерживает встречи на Украине с российской системой радиоэлектронной борьбы. Глушение Россией систем наведения артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетной системы HIMARS заставило Киев срочно обратиться за помощью к Пентагону.

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