Бразилия и Индия отправят на саммит по Украине мелких чиновников

Мероприятие пройдет в июне в Швейцарии

Представительство Бразилии и Индии на мирном саммите по Украине, запланированном в Швейцарии, будет осуществляться на низшем уровне. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, Бразилия и Индия рассматривают идею отправки "более младших чиновников", подробности не раскрываются. При этом от Китая, как предполагают источники, в Швейцарию может отправиться "старший госслужащий".

Ни одна из упомянутых стран не подтверждала эту информацию.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не принимать участие в мирной конференции по Украине, потому что на саммите не будут присутствовать обе стороны конфликта. Лидер ЮАР также проигнорирует это мероприятие, сославшись на внутриполитическую насыщенную повестку.

Этому предшествовала жалоба посла Украины в Бразилии Андрея Мельника на то, что в этой стране не желают обсуждать украинский кризис. Дипломат заявил, что Украина в Латинской Америке оказалась "абсолютно сама (по себе)", а страны Запада ничем не помогают Киеву переубедить Бразилию изменить свою политику.

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