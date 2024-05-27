Собянин: Более 140 тыс. человек отметили новоселье с начала программы реновации

Еще более 10 тысяч человек находятся в стадии переезда

С начала года под заселение по программе реновации передали 20 новых жилых комплексов, расположенных в 15 районах Москвы.

Квартиры предложили 7,8 тысячи жителей 46 старых домов, сообщил Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Кроме того, в этом году уже начали строить еще 12 жилых комплексов. Всего с начала программы реновации расселили уже 648 домов, более 140 тысяч жителей столицы уже отметили новоселье. В настоящий момент еще более 10 тысяч человек находятся в стадии переезда.

На месте снесенных пятиэтажек появляются не только дома, но и вся необходимая социальная инфраструктура, добавил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"