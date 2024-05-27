Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

Производства, школы и медучреждения сменят неэффективно используемые территории

По проектам комплексного развития территорий (КРТ) в столице планируется реорганизовать более 3,1 тысячи гектаров участков. Это позволит обеспечить районы города инфраструктурой и создать рабочие места. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По программе КРТ планируется возвести более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости – это новые производства, общественно-деловые и социальные объекты, включая детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения. Благодаря реализации таких проектов жители столицы получат более 763 тысяч рабочих мест в обновленных городских пространствах.

Программа КРТ позволяет сбалансировать городскую застройку, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего предполагается возвести свыше 5,1 миллиона квадратных метров современных высокотехнологичных производств, а также более 19,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе учреждений образования, спорткомплексов и медицинских объектов. Это позволит обеспечить новые районы современной инфраструктурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что заброшенные и неэффективно используемые участки земли скоро будут приносить пользу жителям города. Благодаря им количество созданных рабочих мест увеличилось с 675 тысяч до более чем 763 тысяч.

Также мэр столицы рассказал о привлечении инвесторов к строительству жилых кварталов. Два современных квартала с необходимой инфраструктурой будут построены на северо-западе Москвы, и по одному — в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке столицы, где пока находятся старые склады, автостоянки и ветхие постройки.

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