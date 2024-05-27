Полиция Армении задержала оппозиционного депутата Ашота Симоняна

Число задержанных превысило две сотни

Армянская полиция задержала депутата республиканского парламента. К парламентарию Ашоту Симоняну применили силу, несмотря на закон о депутатской неприкосновенности, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный телеграм-канал оппозиции.

Ашот Симонян - член оппозиционной фракции "Армения". Согласно армянскому законодательству, члены парламента пользуются депутатским иммунитетом. Они не могут быть задержаны без голосования законодательного органа.

Акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с раннего утра. По всей стране перекрыты дороги, в том числе и трасса, ведущая в Иран. По последним данным, полиция задержала 226 участников протестов.

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