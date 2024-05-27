ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция Армении задержала оппозиционного депутата Ашота Симоняна

10:28
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Число задержанных превысило две сотни

Армянская полиция задержала депутата республиканского парламента. К парламентарию Ашоту Симоняну применили силу, несмотря на закон о депутатской неприкосновенности, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный телеграм-канал оппозиции.

Полиция начала задержания перекрывших улицы в Ереване оппозиционеров
МИД России оценил приостановку финансирования Ереваном ОДКБ

Ашот Симонян - член оппозиционной фракции "Армения". Согласно армянскому законодательству, члены парламента пользуются депутатским иммунитетом. Они не могут быть задержаны без голосования законодательного органа.

Акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с раннего утра. По всей стране перекрыты дороги, в том числе и трасса, ведущая в Иран. По последним данным, полиция задержала 226 участников протестов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ашот Симонян
Ашот Симонян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.