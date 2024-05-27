Курс доллара упал до 89 рублей

Впервые с 30 января

Курс доллара на Московской бирже опустился до 89,09 рубля, впервые с 20 января 2024 года.

По состоянию на 10:10 мск американская валюта потеряла 0,48%. Евро снизилось на 0,62%, до 96,6 рубля.

Курс китайской валюты торгуется на уровне 12,2 рубля (-0,44%), пишет "Интерфакс".

Как ранее отметили аналитики, рубль обновляет многонедельные пики после заявлений Центрального банка России о вероятном сохранении жестких монетарных условий и возможного еще одного повышения процентной ставки, передает РБК.

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