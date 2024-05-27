Еще более 20 человек задержаны за призывы к терроризму

Семерых подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины задержали сотрудники Росгвардии в Донецкой народной республике. Информация о противоправной деятельности была получена от военной контрразведки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия также сообщила о задержании еще 26 жителей ДНР. Их привлекли к ответственности за призывы к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности.

Днем ранее военнослужащие Росгвардии помогли жителям населенного пункта в ДНР, оставшегося без водоснабжения в результате очередного обстрела ВСУ. Они наполнили водой резервуары детского сада. Дети в благодарность пригласили росгвардейцев на детский утренник и подарили военнослужащим открытки, сделанные своими руками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"