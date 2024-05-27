ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семерых пособников ВСУ задержала Росгвардия в ДНР

10:55
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Еще более 20 человек задержаны за призывы к терроризму

Семерых подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины задержали сотрудники Росгвардии в Донецкой народной республике. Информация о противоправной деятельности была получена от военной контрразведки, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ и Росгвардия задержали в Мариуполе 20 нелегальных мигрантов
Путин расширил страховые компенсации на добровольцев Росгвардии

Росгвардия также сообщила о задержании еще 26 жителей ДНР. Их привлекли к ответственности за призывы к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности.

Днем ранее военнослужащие Росгвардии помогли жителям населенного пункта в ДНР, оставшегося  без водоснабжения в результате очередного обстрела ВСУ. Они наполнили водой резервуары детского сада. Дети в благодарность пригласили росгвардейцев на детский утренник и подарили военнослужащим открытки, сделанные своими руками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.