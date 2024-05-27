Президенты России и Узбекистана начали общение в резиденции "Куксарой"

Владимир Путин находится с визитом в Ташкенте

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в понедельник, 27 мая, проводят переговоры в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Это второй день официального визита российского лидера в Узбекистан. Накануне Путин и Мирзиёев посетили парк "Новый Узбекистан", где президент России возложил венок к монументу Независимости, а также увидел барельеф об истории Узбекистана.

В марте Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Мирзиёев попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Политик также обсуждали координацию усилий в борьбе с терроризмом.

После этого появлялись слухи о том, что гражданам Узбекистана якобы чинят препятствия при въезде в Россию, однако республиканский МИД не подтвердил эти сведения. Ведомство подчеркнуло, что на сухопутной границе России и в московских аэропортах не зафиксированы случаи принудительного задержания граждан Узбекистана или проблем при их въезде.

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