Королева крымских полей: на полуострове начался сбор урожая роз

В этом году сезон цветения начался раньше обычного

В Крыму приступили к сбору эфиромасличной розы. В этом году сезон цветения начался раньше обычного благодаря теплой погоде. Растение используют для производства косметики, а также в лечебных целях и кулинарии. Лепестки собирают на рассвете и обязательно вручную, чтобы не повредить структуру.

Дворняга Пончик методично раскладывает бутоны там, где только что прошла хозяйка. То ли как мальчик с пальчик, чтобы найти дорогу домой в этом океане приторных запахов, где собачий нюх отказывается работать, то ли просто из сентиментальных чувств.

- Это Пончик мой, он ходит со мной вместе на работу.

- Ему нравится роза?

- Да, он любит селфи даже очень, вот так вот в розах он лежит, его снимают, его все знают.

Розу начинают собирать с рассветом и заканчивают уже к 11. Утром содержание эфирного масла выше, бутоны, пропитанные росой, прочнее, не рассыпаются, как высушенные на солнце, да и работа – сплошное эстетическое удовольствие.

"Это такое чудное место – это не передать словами. Вот тот день стоял туман над этим полем, и вот такое прям розовое море, кажется. Это такая красота, а запах ребята, это вообще. Солнышко встает, природа встает, птички – ну что еще человеку надо!" – восхищается Регина Шевцова.

А еще это достаточно прибыльно. За килограмм платят 50 рублей. За утро опытные сборщики получают от 3 до 4 тысяч. Некоторые работают здесь еще со времен пионерских трудовых лагерей.

— Мы когда были детьми – мы ее не любили, а сейчас это нормальные приработок. С утра поработал и заработал. Ну и получается больше, чем на стройке.

Это самое большое поле эфиромасличной розы в России – 30 гектаров. В этом году из-за погодных аномалий сбор пришлось начать на 20 дней раньше, чем обычно.

"В апреле были теплые денечки, поэтому роза проснулась раньше, но в мае денечки стали холодные. И роза это почувствовала, поэтому ей сейчас тяжело. Предполагаем, что возможно будет меньше валового сбора и масла, качества и количества масла", - говорит Илья Максимов, замдиректора агрофирмы.

Впрочем, эти розы готовы к температурным качелям. На плантации – сорта селекции Никитского Ботанического сада: радуга и лань. Их вывели с учетом крымских климатических условий, так, чтобы при любой погоде содержание масла было максимально высоким.

Вот она, настоящая романтика – целый мешок розовых бутонов. А какой аромат! Волшебный! Но чтобы сохранить его для косметики, придется уменьшить этот объем примерно раз в пять. Лепестки проходят через дистилляцию. Под воздействием пара из них вытягивается все эфиры и получается вот такая душистая вода – основа лекарственных и косметических препаратов.

Крема, бальзамы, тоники, шампуни: гидролат розы – самая используемая добавка в косметической промышленности. Душистая вода замедляет процессы старения и возобновляет регенерацию клеток, поэтому ее еще называют – эликсир молодости.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым

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