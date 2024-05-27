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Новости СВО: штурмовые группы развивают наступление на Харьковском участке фронта

11:42
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Общие потери радикалов в Харьковской области за сутки - более 400 человек

Российские войска прорвали оборону неонацистов на Донецком направлении. В районах Северска и Константиновки за сутки уничтожены 400 боевиков. Также наши штурмовые группы стремительно развивают наступление на Харьковском участке. После освобождения села Берестовое, расширен оперативный простор. Открыты новые возможности для продвижения в сторону Купянска.

В тылу националистов в Харьковской области догорает радиолокационная станция. Ее накрыла наша батарея всего одним залпом. Следующий был уже по конвою грузовиков и бронетехнике.

Общие потери радикалов в Харьковской области за сутки - более 400 человек. Но суть даже не в цифрах, а в том, что часть этих формирований и техники находились вдали от передовой.

Разведка "Северной" группировки в связке с артиллерией действует настолько эффективно, что ВСУ все сложнее прятать свои резервы от налетов.

16 километров по прямой - это уже окраины самого Харькова. Но сегодня российские войска сосредоточены на ликвидации укрепрайонов ВСУ на подступах к городу.

Киев, срочно перебрасывает под Волчанск националистов запрещенного "Азова". Вот, они - элита самых мотивированных радикалов - пытаются удержать позиции в лесу. Автоматы поверх голов, не высовывясь из окопов и даже не видя, куда стреляют. Как только наши бойцы дали "ответку", азовцы бросили траншею и побежали. За эту тактику российские штурмовики уже прозвали бандеровцев "мастерами истеричного боя".

Впрочем, пока никакие брошенные в бой резервы не помогли ВСУ удержать фронт. Накануне российские войска освободили поселки Ивановка, Тихое, взято под полный огневой контроль, и завершается зачистка в Берестовом.

С беспилотника видно, как бойцы ликвидируют опорный пункт, замаскированный под брошенное здание. Серия разрывов. Все в один квадрат. Среди националистов начинается паника. Одни, пытаясь спастись, бегут через дворы, другие через огороды в ближайшую лесополосу. Им вдогонку бьют минометы.

Важные новости сегодня пришли и из Донбасса. Российские подразделения окончательно завершили зачистку поселка Нетайлово.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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