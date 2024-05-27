В Ереване тысячи протестующих требуют отставки Пашиняна

Есть задержанные

Более двухсот человек задержали этим утром в Ереване на акциях протеста. Масштабные антиправительственные митинги проходят по всей Армении. Оппозиция требует отставки премьер-министра и пересмотра договорённостей с Азербайджаном о делимитации государственной границы. Участники перекрывают улицы и блокируют автомобильное движение.

Драки с правоохранителями и жёсткие задержания. Всего за несколько часов в полицейские участки Еревана доставили сотни человек. В МВД объяснили: протестующие не выполняли законные требования стражей порядка. Оппозиция утверждает, что "красные береты" применили силу необоснованно.

Ранним утром жители вышли на массовое шествие по улицам столицы. К нему присоединились депутаты нацсобрания. Акции гражданского неповиновения проходят и в других городах. По всей стране люди блокируют автомобильное движение. Перекрыты десятки дорог, в том числе проспект Баграмяна и межгосударственная трасса, ведущая в Иран. Демонстранты строят баррикады, используя подручные средства - от электросамокатов до мусорных баков. Активисты из числа молодёжи протестуют в метро.

Оппозиция призывает к отставке Никола Пашиняна. Он сам пришёл к власти на фоне масштабных протестов в результате так называемой "бархатной революции" 2018 года. Обещал стране светлое будущее, в итоге потерял Нагорный Карабах. Народный гнев вспыхнул с новой силой после новости о начале делимитации и демаркации государственной границы. Стало известно, что Азербайджан получит ещё 4 приграничных села. Возглавляет общенациональный протест архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян.

Накануне он выступил на митинге, который стал самым массовым за последнее время. Активисты собрались у резиденции премьер-министра и потребовали встречи с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста.

"Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что ответить, он найдет способ с нами встретиться. Если нет, то ему всё равно придётся это сделать", - заявил архиепископ.

Встреча не состоялась. В аппарате кабмина заявили, что в резиденции премьер-министра нет, он уехал в зону наводнения на севере страны. Оппозиция выдвинула Галстаняна кандидатом на пост главы правительства. Он готов сложить с себя духовный сан и уже обратился с этой просьбой к католикосу. Официальные власти новость пока не комментировали. Но ранее Пашинян назвал договорённости с Азербайджаном гарантией безопасности для Армении и заявил, что церковь с давних времён является неким агентом влияния. А в правящей партии даже пригрозили отобрать её собственность в пользу государства.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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