В Европе наметился раскол из-за возможных ударов по России западным оружием

Ряд стран категорически против

В странах НАТО наметился серьезный раскол на фоне неопределенности в решении важного вопроса - позволять ли Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории. Соответствующую просьбу Киева неожиданно поддержал генсек альянса Йенс Столтенберг. Впрочем, его заявление очевидно не было результатом консенсуса внутри блока. В некоторых европейских столицах благоразумно поспешили заявить, что выступают против дальнейшей эскалации конфликта.

Впервые за двадцать четыре года на немецкую землю ступил французский президент в рамках официального государственного визита. Эммануэль Макрон прилетел вместе с женой на мероприятия, посвящённые 75-летию принятия германской конституции. Торжественные мероприятия. Президент Германии Штайнмайер, выступая с трибуны, заявил, что вместе Берлин и Париж способны преодолеть любые мировые потрясения, поставив в один ряд боевые действия на Украине, в секторе Газа и предстоящие выборы в США. Макрон согласился.

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов. Европа переживает момент, от которого зависит ее существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть", - заявил Макрон.

Добить старушку Европу, по мнению французского лидера, могут, в том числе климатические проблемы, кризис демократии ну и украинский кризис. Куда же без него. И пока два президента в преддверии Апокалипсиса играли в настольный футбол, канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями Берлина в очередной раз приземлил Киев: как и прежде, он категорически против использования немецкого оружия в ударах по российской территории, иначе Европе грозит большая война. Это его исключительная позиция и менять её канцлер не намерен. И ни о каком вступления в НАТО, как минимум, целому поколению украинцев мечтать даже не стоит.

"Вы знаете решения прошлых саммитов НАТО. В ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет тоже", - заявил Шольц.

Стоит напомнить, что Соединённые штаты с каждым днём усиливают давление на своих вассалов с требованием выдать Киеву карт-бланш в вопросе ударов по объектам на территории России.

"Администрация Байдена и НАТО должны понять, что если они не позволят Украине защищать себя, используя оружие, которым США и другие снабжают Украину, для нанесения решительных ударов, в том числе по самой России, то существует риск, что Россия продолжит добиваться успехов в продвижении на Украине. И, в конце концов, мы, возможно, увидим ситуацию, когда в 2025 году Россия предстанет победителем", - рассуждает Малькольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики

Генсек НАТО, как покорная марионетка, тоже призвал членов альянса ещё раз обо всём подумать и изменить своё мнение. На Столтенберга сразу же обрушился с критикой вице-премьер Италии Маттео Сальвини. А премьер-министр Джорджа Мелони его поддержала.

"Я не хочу перекладывать Третью мировую войну на своих детей, поэтому НАТО не будет и не может заставить нас убивать в России, и никто не может заставить нас послать итальянских солдат сражаться или умирать на Украине. Поэтому, никогда в жизни мы этого делать не будем. И поэтому этот господин либо отказывается от своих слов и извиняется, либо пусть уходит в отставку", - заявил Сальвини.

"Я не знаю, почему Столтенберг сказал это. Нужно быть осторожными. Я согласна, что НАТО должна занимать жесткую позицию. Но заявлений, вызывающих споры, много. Достаточно вспомнить Макрона о направлении военных НАТО на Украину. Я советую быть более осмотрительными", - призвала Мелони.

Как пишет западная же пресса, призывы это одно, но реальность намного суровей. ЕС надавал Киеву обещаний, которые выполнить не смог просто физически.

"Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. Ещё в январе ЕС признал, что он не выполнит своего обязательства предоставить Украине один миллион снарядов к марту 2024 года. 15 марта он выделил 500 миллионов евро на наращивание производства. Но самым уязвимым местом стало то, о чём до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ", - пишет журнал Economist.

Европейские оружейники столкнулись тем, что заводы, которые делают снаряды, вроде бы есть. Есть металл для бомб, но не хватает взрывчатки. И предприятий для её изготовления крайне мало. В теории могли бы помочь азиатские производители, но там сырьё крайне низкого качества и использовать его европейцы опасаются. Это может, как минимум, привести к поломке оборудования.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр"

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