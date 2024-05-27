Масштабный городской проект "Лето в Москве" начнется в июне

Жителей и гостей столицы ждет много интересного

"Московские сезоны" организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта "Лето в Москве", который объединил все традиционные городские фестивали и полюбившиеся москвичам развлечения.

С 5 июня во время фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" на Тверской площади откроется бьюти-штаб для выпускниц. Полторы тысячи девушек получат рекомендации ведущих стилистов и визажистов столицы. Кроме того, некоторые смогут принять участие в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями.

12 июня начнется фестиваль "Времена и эпохи" — важное туристическое событие сезона. В центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках пройдут реконструкции известных сражений. Гости погрузятся в важнейшие исторические периоды России и узнают об античных корнях нашей культуры. В программе — квесты и тематические игры в парках, мастер-классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли и парад физкультурников на ВДНХ. Подробнее о фестивалях можно узнать на сайте "Московских сезонов".

Июнь — только насыщенное начало масштабного проекта "Лето в Москве". Горожан ждут различные фестивали, спортивные и культурные события.

Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" — это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года. Среди них — новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", исторический фестиваль "Времена и эпохи", гастрономические "Москва — на волне. Рыбная неделя", "Золотая осень" и многие другие.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что федеральные музеи войдут в систему Russpass. Это позволит туристам подбирать большое количество культурных объектов, а федеральные культурные учреждения смогут продавать билеты через Russpass и размещать на сервисе актуальную информацию.

Для театралов за последние десять лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. При этом применяют современные технологии. В них есть мощные проекторы, мультимедийные экраны и свои студии звукозаписи.

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